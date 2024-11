Philippa Perry: “O amor e a ligação fazem-nos sentir com os pés assentes na terra e seguros”

Todas as semanas, a psicoterapeuta responde às dúvidas dos leitores nas suas colunas da Observer Magazine e no The Guardian. A britânica defende que todos procuramos o mesmo: relação

Depois do sucesso O Livro Que Gostaria Que os Seus Pais Tivessem Lido, a psicoterapeuta britânica Philippa Perry arriscou um novo título, desta vez, pensado para cada um dos seus leitores, embora lhe tenha dado um título mais abrangente: O Livro Que as Pessoas de Quem Gosta Têm de Ler. O “gosta” tem um asterisco que acrescenta entre parêntesis e também algumas de quem não gosta. O objectivo é ser um guia prático com conselhos para lidar com as relações que são mais importantes na vida de cada um. No fundo, como melhorar as nossas relações.