Pela Estrada Nacional 222, Portugal de um lado ao outro: as vidas além da paisagem

Há duas novidades na zona de Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia): no chamado nó Norte, a escultura A energia do 25 de Abril, ergue-se como um menir onde se desenha um cravo esguio, verde e vermelho; sobre a paisagem, o viaduto do metro impõe-se em suspensão numa curva. É por aqui, sem fanfarra, que se inicia a N222 — primeiro é como um acesso à cidade, depois já é a sua avenida mais conhecida (da República) e o marco simbólico do seu km 0 (novo e coberto de autocolantes) está numa divisória já na Avenida Vasco da Gama. Tem muitas metamorfoses (passa de nacional a municipal, a regional, transmuta-se em IC) ao longo dos seus 225 quilómetros a EN 222 — é tão camaleónica quanto as paisagens que rasga. Às vezes até lhe perdemos o fio à meada, mas ela não perde o fio à meada da vida dos que por aqui vivem — (re)conhecida pela sua beleza, nós fomos conhecê-la por quem a vive.

