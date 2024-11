Portugal é o “Melhor Destino de Golfe do Mundo” (pelo segundo ano consecutivo)

Com cerimónia a decorrer no Funchal, era de esperar que brilhassem os campos de golfe portugueses. E as expectativas e investimentos nos World Golf Awards não falharam: Portugal foi distinguido como o "Melhor Destino de Golfe do Mundo" pelo segundo ano, nesta que foi a 11.ª edição da iniciativa. Inerentemente, o país é também o “Melhor Destino de Golfe da Europa”, aqui pelo terceiro ano consecutivo.

Mas há mais prémios para o turismo de golfe em Portugal, a antecederem outra esperada chuva de prémios, mais global, para o turismo luso: este domingo, o Funchal acolhe a final mundial dos World Travel Awards, propagandeados como "óscares do turismo".

"O sucesso de Portugal como destino de golfe", resume o Turismo de Portugal, pode ser atribuído à "experiência turística integrada, boas acessibilidades aéreas e terrestres, um excepcional acolhimento, infra-estruturas desportivas e hoteleiras de alta qualidade que atendem a diferentes perfis de praticantes (sejam profissionais ou amadores), e uma óptima relação qualidade/preço".

Entre os outros prémios distribuídos a investimentos portugueses, incluem-se o de "melhor campo de golfe" para Terras da Comporta e o de "destino emergente de golfe" para a Madeira.

Um sinal dos tempos é o muito específico e "verde" prémio para o sistema mais sustentável de captura de águas, conquistado pelo madeirense Clube de Golfe Santo da Serra, no Machico.

Na gala, há prémios e destinos para todos os gostos: são centenas de categorias, entre melhores do mundo, de cada continente e/ou região, de cada país. Para Portugal, a nível mundial, couberam sete prémios:

World's Best Golf Destination 2024 Portugal

World's Best Emerging Golf Destination 2024 Madeira

World's Best Golf Course 2024 Terras da Comporta

World's Best Par 3 Hole 2024 Club de Golfe Santo da Serra, Madeira

World's Best Panoramic Clubhouse 2024 Palheiro Golf - Madeira

World's Best Golf Real Estate Venue 2024 Quinta do Lago

World's Best Sustainable Water Capture Course System 2024 Club de Golfe Santo da Serra, Madeira

Como se conseguem estes prémios?

A informação resumida pelo Turismo de Portugal indica que são "votados pelos profissionais da indústria do golfe, oriundos de mais de 100 países", o site dos organizadores acrescenta que toda a gente também pode votar. Em ambos os casos, com registo no site usando o mail (os profissionais têm de usar mail profissional e o seu voto vale por dois).

Ainda segundo o site, a candidatura aos prémios é "gratuita e os candidatos seleccionados receberão o Pacote de Nomeação Digital dos World Golf Awards" (inclui vários itens de promoção). Não são referidos custos, mas no site-mãe, o dos World Travel Awards, o que dará prémios este domingo em centenas de categorias, adianta-se: "As seguintes taxas de inscrição aplicam-se às candidaturas seleccionadas: prémios por país/sub-região: 399 libras; Prémios regionais: 499 libras (cerca de 480/600 euros). Não são avançados dados sobre outros valores que possam estar em jogo.

Outras tacadas de Portugal premiadas

Nos prémios para os melhores da Europa, há mais selos para Portugal, mais exactamente Algarve: o "melhor novo campo de golfe" é o Ombria de Querença (Loulé), o melhor Clubhouse é o do Palmares Ocean Living & Golf (Lagos), o melhor espaço de golfe é na Quinta do Lago (Almancil). A lista completa de premiados (mundiais, por continente, região, país) está aqui.

Os parceiros anunciados pela organização para o evento na Madeira: Turismo da Madeira e Madeira Golf Passport, Clube de Golfe Santo da Serra, Palheiro Golf da Madeira, Porto Santo Golfe, Savoy Palace e Destination Golf.Travel.

Segundo informação do Turismo de Portugal, o país "dispõe actualmente de 92 campos de golfe distribuídos pelas sete regiões de turismo, com particular foco nas regiões do Algarve, Lisboa e Porto e Norte". "Enquanto produto turístico consolidado reconhecido internacionalmente, a procura no terceiro trimestre de 2024 manteve valores muito positivos", adianta-se.

O organismo sublinha ainda que "estão em curso estratégias para aumentar a eficiência hídrica, melhorar a gestão de resíduos e energia, e reduzir o uso de plástico nos campos de golfe", um "conjunto de acções e iniciativas" em "parceria" com a Federação Portuguesa de Golfe e o Conselho Nacional da Indústria de Golfe".

World Travel Awards no Funchal

Depois do golfe, os prémios-mor deste sistema de premiação serão revelados este domingo: é a gala da Grand Final dos World Travel Awards. A cerimónia decorre no Savoy Palace do Funchal. Em Março, na ronda europeia dos WTA, Portugal arrecadou 31 prémios. No ano passado, na final mundial, somou 12, incluindo Açores como melhor do mundo no Turismo de Aventura, Madeira como melhor ilha e a surpresa de Braga como destino emergente mundial.

A organização, além dos Travel Awards, detém muitas outras chancelas, incluindo premiações temáticas que vão dos World Casino Awards aos World Spa Awards e similares para esqui ou gastronomia e restauração — neste último caso, ainda no mês passado Lisboa foi declarada Melhor Cidade Culinária da Europa nos World Culinary Awards.