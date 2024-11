Com a aprovação da subida extra das pensões proposta pelo PS, a maioria dos pensionistas terá um aumento que oscilará entre 3,25% e 3,8% no próximo ano. Este valor resulta da soma da actualização prevista na fórmula legal – que o Governo garante que irá aplicar – com o aumento adicional de 1,25 pontos percentuais que será aprovado com o voto favorável dos partidos de esquerda e a abstenção do Chega.

