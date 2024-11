Sp. Braga e Vitória seguem na Taça em dia memorável para o Lusitano

Antes de Benfica e Estrela da Amadora jogarem na Luz, houve mais sete partidas da quarta eliminatória da Taça de Portugal. E se na maioria dos casos a regra do mais forte impôs-se, a excepção veio do Alentejo, onde o Lusitano de Évora, do quarto escalão do futebol nacional, surpreendeu o AVS, da I Liga, vencendo por 3-2.

Depois de já terem eliminado Académico de Viseu (II Liga) e o também primodivisionário Estoril, os alentejanos, que não chegavam tão longe na prova desde 1963/64, impuseram-se à formação da Vila das Aves e, nos oitavos-de-final, terão pela frente o Sp. Braga, que eliminou o Leixões, em Matosinhos.

Já no Vitória de Guimarães-União de Leiria, ganho pelos vitorianos por 2-0, o insólito ocorreu ao minuto 80, quando o árbitro Miguel Fonseca assinalou penálti favorável aos leirienses. Uma decisão que foi fortemente protestada pelos jogadores do Vitória e que, quatro minutos depois, o juiz da partida decidiu reverter o que motivou a contestação dos leirienses.

Sem a possibilidade de recorrer ao VAR (indisponível nesta fase da prova), o árbitro explicou mais tarde a sua decisão: “A minha percepção inicial era que havia penálti e por isso assinalei-o. Não consegui comunicar de imediato com a minha equipa porque tive alguma contestação dos jogadores. Quando o consegui fazer, todos tinham uma opinião diferente da minha e senti que devia reverter a decisão, porque acima de tudo está a verdade desportiva.”