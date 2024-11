Di María resolveu para o Benfica o que nunca chegou a ser complicado

O Benfica segue para os oitavos-de-final da Taça de Portugal depois de golear neste sábado, no Estádio da Luz, o Estrela da Amadora por 7-0. Um desfecho que ficou sentenciado ainda não tinham sido jogados os primeiros vinte minutos da partida por culpa de Di María.

O internacional argentino marcou aos dois, cinco e dezoito minutos (neste último caso estava em posição de fora de jogo não sancionado pela equipa de arbitragem, que não tinha à sua disposição o VAR) todos eles golos de enorme classe e que desfizeram as ambições do Estrela da Amadora de seguir em frente na prova.

Com um início estonteante, cheio de velocidade e um Di María endiabrado, o Benfica teve o mérito de resolver cedo o encontro. E apesar das várias alterações promovidas por Bruno Lage ao mais tradicional “onze” encarnado” – saíram Trubin, Kokçu, Tomás Araújo, Pavlidis e Akturkoglu – o ritmo apresentado nos minutos iniciais do encontro desfizeram um Estrela da Amadora, também ele com algumas mudanças naquela que é a sua equipa-tipo.

A vencer por três golos de vantagem com vinte minutos de jogo decorridos, as “águias” baixaram um pouco o ritmo. Nem sempre muito concentradas a defender, fruto do baixo grau de exigência que o adversário lhe colocava provavelmente, o Benfica ainda teve um susto - Rodrigo Pinho obrigou Samuel Soares a uma grande defesa quando o jogo ainda podia ter outro desfecho (10’). Mas quando o placard passou a exibir os três golos todos sabiam como as coisas iam acabar.

O Benfica teve mais um par de oportunidades de golo até ao intervalo, com Arthur Cabral a ser o mais perdulário. Uma situação que se prolongaria no segundo tempo e que levou mesmo Bruno Lage a pedir ao público da Luz para aplaudir o avançado brasileiro após mais uma perdida escandalosa.

Positivo/Negativo Positivo Di María Resolveu o jogo ao marcar os três primeiros golos do Benfica e dois deles espectaculares. Autor de um “hat-trick” já soma oito golos esta temporada com a camisola “encarnada”.

Positivo Samuel Soares Fez um par de grandes defesas que impediram o Estrela de sonhar. Negativo Lateral esquerda do Estrela Durante os primeiros 20 minutos não souberam o que lhes estava a acontecer.

Com o avançar do tempo, o treinador benfiquista foi dando minutos a alguns dos homens que optou por deixar no banco, fazendo a gestão do plantel já a pensar no jogo da Champions da próxima quarta-feira, frente ao Mónaco. E até teve a possibilidade de permitir a estreia do jovem lateral direito Leandro Santos na equipa principal do Benfica.

Os golos, esses, foram continuando a aparecer para os “encarnados” com total naturalidade. Akturkoglu, um dos que saiu do banco de suplentes no segundo tempo, fez, em pouco mais de um par de minutos, o que Arthur Cabral andou o jogo todo a tentar e só conseguiria aos 85’, e até Amdouni fez o “gosto ao pé”, antes do avançado brasileiro ter colocado a desinspiração para trás das costas e festejado dois golos.

A goleada ao FC Porto parece ter insuflado uma equipa do Benfica que nem a pausa motivada pelos jogos das selecções “desinchou”. O balão está cheio na Luz que na Taça de Portugal irá viajar até ao Algarve, onde vai defrontar o Farense, nos "oitavos".