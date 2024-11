“Parar enquanto podemos”. Manifestantes juntaram-se em Lisboa contra combustíveis fósseis

Enquanto decorre a cimeira do clima no Azerbaijão, houve uma manifestação em Lisboa pelo fim dos combustíveis fósseis e para alertar sobre os perigos da crise climática.

Cerca de 150 manifestantes juntaram-se neste sábado em Lisboa numa marcha contra os combustíveis fósseis e para alertar sobre os efeitos das alterações climáticas, numa iniciativa organizada pelo movimento Climáximo.

"Parar enquanto podemos" foi a frase mais repetida por cerca de centena e meia de manifestantes que se juntaram na Praça Paiva Couceiro, em Lisboa, para percorrerem as ruas até à Praça do Chile. Num comunicado, o colectivo refere que se juntaram à manifestação "cerca de 300 pessoas".

Ao longo de pouco mais de uma hora de um protesto pacífico, os manifestantes pararam duas vezes para se fazerem ouvir, e distribuíram panfletos informativos aos transeuntes e aos comerciantes locais.

"Desarmar a indústria fóssil" e "vais esperar, arder ou vais resistir" eram algumas das mensagens que se podiam ler nos cartazes exibidos pelos participantes no protesto e por representantes de associações que se juntaram à iniciativa do movimento Climáximo.

O Climáximo refere que "bloquearam" a Praça do Chile, "onde grupos de pessoas se prenderam umas às outras, algumas com tubos nos braços".

Esta manifestação pelo fim dos combustíveis fósseis e com o intuito de "acabar com a banalização do colapso climático" coincide com a cimeira do clima COP29, que ainda está a decorrer em Bacu, no Azerbaijão. A conferência deveria ter terminado na sexta-feira, mas está a prolongar-se e continua num impasse.