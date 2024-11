Depressão Bert traz chuva e ventos fortes domingo e segunda-feira

Seis distritos do Norte e Centro de Portugal estão sob aviso laranja a partir de domingo, devido à previsão de vento forte e chuva intensa. Os restantes distritos do continente ficam sob aviso amarelo, também devido à superfície frontal fria associada à depressão Bert, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro e Viseu serão os distritos mais afectados pelas condições meteorológicas previstas para domingo e segunda-feira. Nas zonas costeiras, espera-se grande agitação marítima e as ondas poderão atingir 4,5 metros de altura, principalmente no Cabo Raso, em Cascais.

Apesar de Portugal não ser directamente afectado pela depressão Bert, a superfície frontal fria que lhe está associada atravessará o território continental nos próximos dias.

O aumento da intensidade do vento pode sentir-se já este sábado e as rajadas podem atingir valores na ordem dos 75 a 85 km/h. No Minho, o vento pode atingir os 95 km/h e até os 110 km/h nas regiões mais altas.

Prevê-se chuva intensa nas regiões do Norte e Centro, principalmente no final da tarde de domingo e na madrugada de segunda-feira. Os valores acumulados podem atingir os 30 a 50 milímetros. Na região Sul, apenas o Baixo Alentejo pode ser afectado por chuva temporariamente forte e, ocasionalmente, trovoada.

Todo o litoral a norte do Cabo de Sines e as terras altas do Norte e Centro estão sob aviso de rajada emitido pelo IPMA. O alerta de precipitação estende-se a todo o continente, com excepção do Algarve. Também para os arquipélagos da Madeira e dos Açores está prevista chuva, por vezes forte.

O IPMA aconselha o acompanhamento da situação meteorológica nos próximos dias.