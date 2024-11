Vaticano nomeia padre Sérgio Dinis como novo bispo das Forças Armadas

Na primeira mensagem dirigida à diocese, novo bispo falou do “precioso serviço” de mulheres e homens que “defendem a independência” e “garantem a ordem e as seguranças públicas”.

O padre Sérgio Dinis, da diocese de Vila Real, foi nomeado esta sexta-feira pelo Papa Francisco como novo bispo das Forças Armadas e de Segurança, substituindo no cargo o actual patriarca de Lisboa, Rui Valério, informou o Vaticano.

O patriarca liderava o Ordinariato Castrense desde 2018, sendo administrador apostólico da diocese das Forças Armadas desde 2023, quando foi nomeado para titular do Patriarcado, para substituir Manuel Clemente.

Sérgio Dinis, de 54 anos, é natural de Ermelo, Mondim de Basto, e foi ordenado padre em 17 de Julho de 1994.

É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto e em Direito Canónico pela Universidade Pontifícia de Salamanca (Espanha).

Desde 1996 era pároco de Santa Maria Maior, em Murça, tendo assumido também, a partir de 1998, a paróquia de Nossa Senhora da Anunciação, em Noura.

Na diocese de Vila Real, desempenha funções de juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, arcipreste do Arciprestado Douro II, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Murça, sendo membro do Colégio de Consultores, do Conselho Presbiteral e do Conselho de Pastoral da Diocese, informa a agência Ecclesia.

Na primeira mensagem dirigida à diocese das Forças Armadas e de Segurança, o novo bispo deixa uma "saudação fraterna e respeitosa" e o "grande apreço" pelo "precioso serviço" de "todas as mulheres e todos os homens que defendem a independência nacional, a integridade territorial e garantem a ordem e as seguranças públicas, assim como às suas famílias".

Por seu turno, Rui Valério, numa mensagem publicada no site da diocese das Forças Armadas, manifesta "alegria (...) pela solicitude pastoral que a Igreja, na pessoa do Papa Francisco, demonstra para com as Forças Armadas e Forças de Segurança" e sublinha a disponibilidade de Sérgio Dinis "para assumir esta missão que tem tudo de evangélico: é, ao mesmo tempo, deslumbrante e exigente; interpelante e interpeladora; feita de dom e de empenho, de gratuidade e dedicação".