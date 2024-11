Tribunal de Santarém mantém condenações no caso do assalto de Tancos

O Tribunal de Santarém manteve esta sexta-feira as condenações que tinha aplicado aos autores do assalto aos paióis militares de Tancos, bem como aos militares envolvidos na operação para recuperar o armamento.

O líder do grupo que perpetrou o assalto, João Paulino, continua sentenciado a oito anos de prisão, enquanto o então director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, manteve os quatro anos de pena suspensa que lhe tinham sido aplicados anteriormente, juntamente com a proibição do exercício de funções durante três anos.

A repetição da sentença de primeira instância, proferida pelo mesmo colectivo de juízes responsável pelo acórdão de Janeiro de 2022, foi ordenada pelo Tribunal da Relação de Évora, que entendeu que a prova baseada no acesso a metadados tinha de ser considerada nula.

As condenações mantiveram-se porém inalteradas. Segundo disse esta sexta-feira o juiz que preside ao colectivo do Tribunal de Santarém, Nelson Barra, as declarações prestadas em julgamento constituíram uma fonte independente de prova que se revela suficiente para manter as condenações, mesmo depois de anulados os dados relativos às telecomunicações entre os arguidos.

Uma nota de imprensa entretanto divulgada pelo Tribunal de Santarém dá conta disso mesmo: "Como resultava claramente da redacção do acórdão primitivo, este tribunal valorou a informação contida nos metadados apenas e tão só para reforçar aquilo que foi afirmado pelos arguidos e testemunhas inquiridas em audiência de julgamento, desconsiderando-a nas restantes situações em que arguidos ou testemunhas não confirmaram tal factualidade."

Prossegue a nota do tribunal referindo que "se concluiu que não era possível, unicamente com base na informação constante essencialmente de facturação de telemóveis, afirmar com qualquer certeza ou rigor que os arguidos estiveram em determinado ponto geográfico preciso".

Mantida foi igualmente a absolvição do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que chegou a responder em tribunal por suspeitas de cumplicidade no acordo de devolução das munições roubadas, mas que acabou por ser ilibado.

O processo está, porém, longe de chegar ao fim, uma vez que as defesas de vários arguidos, nomeadamente de João Paulino, já anunciaram que vão recorrer da decisão proferida de novo pelo Tribunal de Santarém. O mesmo irão fazer os advogados do major Vasco Brazão e do major Roberto Pinto da Costa, ambos investigadores da Judiciária Militar, condenados a cinco anos de pena suspensa.

O desaparecimento do material de guerra de Tancos foi anunciado pelo Exército a 29 de Junho de 2017 e a sua recuperação três meses depois. Estava a cerca de 25 quilómetros do perímetro militar, num terreno na zona da Chamusca. A recuperação foi feita pela Judiciária Militar com a colaboração da GNR de Loulé, numa operação orquestrada à revelia do Ministério Público que tinha delegado a competência da investigação na Polícia Judiciária.