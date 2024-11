SNS24 reforçada com enfermeiros, médicos e farmacêuticos para responder ao Inverno

A “título excepcional e transitório”, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde podem contratar enfermeiros e médicos formados recentemente. Medida vigora até 30 de Abril do próximo ano.

A Linha SNS24 vai ser reforçada com enfermeiros e médicos recém-especialistas e farmacêuticos para aumentar a capacidade de resposta durante o Inverno. A medida vigora até 30 de Abril do próximo ano.

Segundo o despacho, publicado esta sexta-feira em Diário da República, o reforço de meios no centro de contacto do SNS insere-se no âmbito do plano de Inverno. No despacho, assinado pela secretária de Estado e da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, lembra-se que o plano “reforça” a necessidade de os serviços “implementarem planos de contingência específicos, no âmbito da prevenção, preparação e resposta aos riscos e eventos associados à sazonalidade do inverno”.

Assim, “importa, portanto, atento o expectável aumento de procura” da Linha SNS 24 “durante o período de Inverno, reforçar a capacidade de resposta do mesmo, de modo a garantir uma melhor resposta aos cidadãos”.

O despacho autoriza, “a título excepcional e transitório”, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (que têm a responsabilidade da gestão e do funcionamento da linha) a incluir nas equipas de triagem, aconselhamento e encaminhamento enfermeiros recém-licenciados com experiência inferior a um ano, médicos recém-licenciados em condições de autonomia profissional para o exercício das suas funções e farmacêuticos. Estes profissionais “têm, obrigatoriamente, de deter cédula profissional válida e emitida” pela sua ordem profissional.

De acordo com o contrato em vigor, refere o despacho, “o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento deve ser assegurado por enfermeiros com cédula profissional válida emitida pela Ordem dos Enfermeiros Portuguesa e com, pelo menos, um ano de experiência profissional, sem prejuízo da colaboração de outros profissionais de saúde devidamente credenciados cujo perfil seja adequado ao serviço em causa”.

Desde que tomou posse, o Governo tem aumentado os serviços da Linha SNS24 (808 24 24 24), primeiro com a linha dedicada às grávidas e foi também anunciado a criação do SNS Criança. O objectivo é que antes de se deslocarem a serviços de saúde, nomeadamente urgências, os utentes entrem primeiro em contacto com a linha, de forma a serem encaminhados para o tipo de cuidados mais adequado à situação de saúde.

Aguarda-se também a publicação, que deverá acontecer brevemente, de um outro despacho no âmbito da resposta ao Inverno. Trata-se da criação do Dispositivo Especial de Emergência Médica Pré-Hospitalar, a vigorar entre 1 de Dezembro e 28 de Fevereiro, que irá reforçar a resposta do INEM com até mais 100 ambulâncias dos bombeiros, para assegurar a capacidade de resposta durante o pico da gripe.