Rayak – Bushire: os despojos do Império

Depois de alguns dias no Líbano, os aviadores atravessam o deserto sírio e aterram em Bagdade para, depois, seguindo para sul pelo extenso vale do Tigre e do Eufrates, chegar ao Golfo Pérsico. Na Síria e no Iraque, antigas possessões otomanas agora sob mandato francês e inglês, a oposição à presença europeia mantém as forças militares em alerta, e a aviação tem um papel central no policiamento do território. Chegados à cidade portuária de Bushire, na Pérsia, têm alguns problemas à sua espera.

O podcast A Viagem do Pátria é um podcast independente da Rede PÚBLICO, numa produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.