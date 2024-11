PJ detém mais um dos cinco reclusos que fugiram de Vale de Judeus

A Polícia Judiciária deteve mais um dos cinco reclusos que fugiram da prisão de Vale de Judeus, a 7 de Setembro. Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos, foi recapturado em Trás-os-Montes, depois de "um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação desta Polícia".

Fernando Ribeiro Ferreira estava em Vale dos Judeus a cumprir uma pena de 24 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto, num total de 11 condenações. Foi preso pela primeira vez em 1980.

A PJ refere, no comunicado, que a operação policial, baptizada de Retorno II, contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana para recapturar este cidadão português com "extensa carreira criminal", referenciado pela prática de crimes especialmente violentos, mas também de "criminalidade altamente organizada, dos quais se destacam os crimes de associação criminosa, homicídio, rapto, roubo à mão armada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida".

"Sobre Fernando Ribeiro Ferreira recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol", diz ainda a PJ.

Natural da Lousã, era líder dos “Mosqueteiros”, grupo que, segundo o Notícias de Coimbra, “aterrorizara a Região Centro” com assaltos com armas de fogo a hipermercados e ourivesarias. Em Julho de 2010, a PJ anunciava que identificara e detivera "seis homens e duas mulheres”, com idades compreendidas entre os 24 e os 58 anos, sendo os "suspeitos membros de um dos grupos mais organizados e violentos que actuavam na zona Centro do país".

O grupo de cinco reclusos fugiu da prisão em Alcoentre, Lisboa, a 7 de Setembro deste ano, num sábado. A fuga terá ocorrido com recurso a ajuda externa de três homens, "através do lançamento de uma escada, que permitiu aos reclusos escalarem o muro e acederem ao exterior", como explicou a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em nota de imprensa enviada às redacções.

A fuga, que terá sido premeditada, foi registada às 10h e foi feita uma avaliação preliminar, através de consulta de CCTV (Circuito Fechado de Televisão), que ajudou a determinar os moldes do que terá acontecido.

No início de Outubro, exactamente um mês depois da fuga de Vale dos Judeus, Fábio Fernandes Santos Loureiro foi o primeiro recluso do grupo que fugiu a ser detido, em Tânger, Marrocos. Estão ainda a monte três dos fugitivos, todos cidadãos estrangeiros —Rodolfo Lohrmann (Argentina), Mark Roscaleer (Reino Unido) e Shergili Farjiani (Geórgia).