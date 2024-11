Enfermeiros fazem em média quatro pedidos por dia da declaração para emigrar

Desde o início do ano até ao dia 20 de Novembro chegaram à Ordem dos Enfermeiros (OE) 1344 pedidos de declaração que permite exercer fora do país. Uma média de quatro pedidos por dia. “Aumentar o acesso aos cuidados de saúde é o principal problema do SNS. Temos de ter esta reflexão sobre o valor económico dos cuidados de enfermagem no sentido de que novas respostas podemos dar e que competências podem ser aproveitadas”, diz o bastonário Luís Filipe Barreira, que defende que é preciso valorizar a carreira para tornar a profissão mais atractiva em Portugal.

