Uma nova sentença do processo de Tancos será proferida esta sexta-feira no Tribunal de Santarém pelo mesmo colectivo de juízes responsável pelo acórdão de Janeiro de 2022. Essa decisão viria a ser declarada nula pelo Tribunal da Relação de Évora, que obrigou o mesmo colectivo de juízes a ignorar toda a prova recolhida com o acesso aos metadados e a fazer novo juízo do processo. A nova decisão é esperada ao início da tarde.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt