Bombeiros e INEM vão assinar novo protocolo de cooperação para transporte de doentes urgentes

Protocolo anterior tinha sido assinado em 2021 e termina no final de Janeiro do próximo ano.

A Liga dos Bombeiros de Portugal e o INEM vão assinar um novo protocolo de cooperação no âmbito do transporte de doentes urgentes, que irá entrar em vigor a 1 de Fevereiro de 2025. Este foi um dos temas abordados na reunião que juntou as duas entidades, também para discutir os critérios de selecção dos locais onde vão ser activadas as equipas do novo dispositivo especial para o Inverno.

Espera-se para breve a publicação do despacho do Ministério da Saúde que cria um dispositivo especial para aumentar a capacidade de resposta do INEM durante o pico da gripe. Entre 1 de Dezembro e 28 de Fevereiro poderão ser criadas até 100 equipas adicionais, constituídas por uma ambulância e dois bombeiros.

“Para constituir essas equipas precisamos de ter o número de chamadas acrescidas que, no ano passado durante a época gripal, existiram por concelho e, por outro lado, precisamos de saber o número de ambulâncias que estão registadas na plataforma do INEM para os transportes urgentes e emergentes”, disse o presidente da LBP no final da reunião com o presidente do INEM, que decorreu na manhã sexta-feira.

Aos jornalistas, António Nunes explicou que o INEM irá fazer a recolha dessa informação, crente de que estará “disponível em dois ou três dias”. Depois, caberá à liga “acordar com as associações humanitárias de bombeiros essa disponibilidade”. “O dispositivo estará a funcionar a 1 de Dezembro”, garantiu, assegurando que os bombeiros têm ambulâncias e capacidade de poder envolver voluntários nesta resposta.

“As populações vão ter um reforço de ambulâncias. Vamos ter um sistema melhor”, afirmou, salientando que foi possível estabelecer as bases do acordo para este dispositivo excepcional em “dois dias”.

Resolvida está também a questão do protocolo de cooperação entre os bombeiros e o INEM, no que diz respeito ao Sistema Integrado de Emergência Médica e que envolve os Postos de Emergência Médica e Postos de Reserva. A terminar no final de Janeiro de 2025, o último protocolo de cooperação foi assinado em 2021 e a Liga já tinha avisado, em Agosto, que ainda não tinha sido renovado.

Ainda “há algumas questões de pormenor” relacionadas com os valores a pagar, mas o texto do protocolo que o INEM está a elaborar “vai ser assinado de forma a entrar [em vigor] no dia 1 de Fevereiro”. Nessa data, afirmou António Nunes, “os 400 postos de emergência médica dos bombeiros terão um novo protocolo”, que vai ao encontro das pretensões dos bombeiros “de serem ressarcidos pelas despesas que fazem para o exercício desta actividade”.

“Não será a 100%”, disse, mas há “uma aproximação aos valores reais de transporte”. O presidente da Liga diz que este novo acordo “é melhor”, porque esclarece um conjunto de questões relacionadas com as ambulâncias e os valores “que devem ser actualizados anualmente”. “Vamos tentar encontrar uma fórmula que seja automatizada para não andarmos todos os anos a discutir este assunto. Tudo isso está vertido nesta reunião que tivemos”, disse.