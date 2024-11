Alunos sem professor: “O número não é aquele”, diz Fenprof

A Fenprof acredita que os números divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que apontam para a existência de 2338 alunos sem aulas, a 20 de Novembro, servem para lançar confusão e não aferem a qualidade das aulas que estão a ser prestadas. Embora admita que possa ser verdade que o número de alunos que, desde o início do ano lectivo, continuam sem professor a pelo menos uma disciplina seja mesmo aquele, Mário Nogueira diz que não é esse valor que deve ser avaliado, porque a realidade é bem diversa.

Por partes. Num conjunto de dados divulgados esta sexta-feira pelo Expresso, o MECI indica que, esta semana, o número de alunos que continuavam sem professor a pelo menos uma disciplina desde o início do ano lectivo era 2338, o que seria uma redução de 90%, quando se compara com o número de alunos que, no final do 1º período do ano lectivo anterior, estavam na mesma situação - 20.887, segundo o MECI. Dados que levam o ministro Fernando Alexandre a considerar que a meta de reduzir em 90%, no final do 1º período deste ano, o “número de alunos sem aulas desde o início do ano lectivo”, foi antecipado.

Ora, Mário Nogueira, da Fenprof, argumenta que as contas não podem ser feitas assim. Desde logo porque, refere, o número de alunos que, segundo o próprio ministério, tinham terminado o ano lectivo anterior sem ter um professor a uma disciplina ao longo de todo aquele ciclo de ensino era 939. Tudo depende com o que se quer comparar.

Além disso, diz o dirigente da Fenprof, este não é o número que verdadeiramente importa, porque a verdade é que continuam a existir muitos alunos sem aulas. O próprio MECI admite que o número de alunos temporariamente sem aulas já este ano lectivo (por uma baixa ou uma licença de maternidade ou paternidade, por exemplo) rondará os 40 mil.

E aqui, ministério e federação sindical já estão de acordo. “Os números que sempre divulgamos - não é desta vez, é sempre -, são os números que é possível apurar através da plataforma em que as escolas fazem a oferta para contratação. A partir daí, conseguimos perceber quantas horas estão em falta, e quantas turmas e quantos alunos são afectados. Isso diz-nos que estão claramente acima dos 20 mil, mas sabendo nós que as ofertas são retiradas obrigatoriamente ao fim de três dias - não por a vaga ter sido preenchida, mas porque está assim definido, podendo ser colocadas depois, de novo -, acreditamos que os números apontam, de facto, para cerca de 40 mil. Era bom que fossem dois mil ou que fossem zero, mas a questão é que temos de ser verdadeiros, e nós utilizamos sempre o mesmo critério”, diz Mário Nogueira.

Esta quinta-feira a Fenprof fez um balanço dos dados conhecidos do Plano +Aulas +Sucesso, considerando que o impacto das medidas estava aquém do esperado e que vários casos de novos professores que entraram no sistema traduziam soluções pouco estáveis e que não seriam duradouras. “Hoje em dia vale tudo. Neste momento estão a ser contratados técnicos especializados para serem colocados em horários docentes, pessoas que nem sequer têm habilitação própria. Isto acontece, por exemplo, na Escola de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa, e em Camarate, Loures. Além disso, carregaram mais nas horas extraordinárias. Ora, estas medidas avulsas não resolvem o problema. O que resolve é valorizando a carreira, mantendo os professores mais novos que ainda lá estão e recuperando uma parte significativa dos 14500 que abandonaram”, sustenta.

No comunicado de quinta-feira, a Fenprof pedia ao MECI que divulgasse os resultados das restantes medidas do Plano +Aulas +Sucesso, algo que o ministro deverá fazer ao início desta tarde, na conferência de imprensa que convocou para o efeito. Ao Expresso, Fernando Alexandre já adiantou que, este ano, terão sido contratados 4181 novos professores (a maior parte por contratação directa das escolas) e que 667 docentes que tinham deixado a profissão voltaram à escola, enquanto 285 aceitaram adiar a aposentação, mantendo-se a leccionar.

A Fenprof tinha anunciado que o incentivo até 750 euros mensais oferecido aos professores já reformados que quisessem regressar ao ensino só tinha resultado no regresso de 62 professores aposentados.

​Para esta tarde, a federação sindical convocou uma conferência de imprensa para denunciar o que diz ser “a manipulação” dos números por parte do MECI.