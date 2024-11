Impasse entre blocos e Câmara Municipal de Lisboa pode atrapalhar carnaval de 2025

Negociações entre a União de Blocos e as autoridades não avançam. Câmara já avisou que não dará apoio financeiro para os desfiles do próximo ano. Agremiações buscam outros caminhos.

O esperado carnaval de 2025 em Lisboa está em suspenso. As negociações entre a Câmara Municipal e a União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa estão empacadas, principalmente, pela falta de disposição das autoridades em apoiar a tradicional folia brasileira. Segundo o presidente da União do Blocos, Cauê Matias, a Câmara já avisou que não dará qualquer apoio financeiro às 14 agremiações que se juntaram para ter voz única nas conversas com o governo lisboeta.

Segundo Cauê, o risco é de se repetir o que ocorreu neste ano, quando, sem dinheiro, os blocos só conseguiram sair às ruas porque se apresentaram como manifestação cultural. Ele conta que as conversas com a Câmara Municipal começaram em 2023. Mas nunca se chegou a um acordo. Nos encontros, Cauê citou o exemplo de Sesimbra, em que o apoio ao carnaval local é amplo. “Ainda vamos continuar conversando, mas o tempo está passando”, assinala. Procurada pelo PÚBLICO Brasil, a Câmara de Lisboa ainda não respondeu.

A União de Blocos surgiu no ano passado, com o apoio de Nei Barbosa, que criou a Sebastiana, associação que reúne os principais blocos de rua do Rio de Janeiro. Também houve suporte do Fórum de Integração Brasil Europa (Fibe), no sentido de organizar o movimento carnavalesco na capital portuguesa. Ao unir as agremiações, os interesses convergiram e foi mais fácil a interlocução com as autoridades. Ainda assim, não há uma disposição da Câmara Municipal em colocar o carnaval no calendário oficial de eventos de Lisboa.

Propostas na mesa

Cauê relata que a Câmara colocou algumas possibilidades na mesa de negociação, como um local para ensaio dos blocos, mas cujo aluguel custaria a partir de 3,5 mil euros (R$ 22 mil). “Isso é inviável para nós”, afirma. Houve, ainda, a proposta de procurar uma empresa que administra espaços públicos ociosos para que os blocos pudessem explorar com eventos, inclusive, faturando com a montagem de bares no local. Mas tal possibilidade também não avançou. “Enfim, esperamos que ainda se possa chegar a um acordo”, assinala.

Diante das dificuldades, os blocos pediram à Câmara que faça a mediação entre a associação e as juntas de freguesia para que apoiem as agremiações locais. Ainda não houve resposta sobre esse pleito. Cauê destaca que uma das pessoas da Câmara prometeu, durante as conversas, passar uma lista sobre apoios não financeiros que poderiam ser acionados. “Nos foi sugerido, também, procurar a Secretaria de Turismo e a Associação de Turismo de Lisboa (ATL)”, conta.

Ainda não há novas reuniões marcadas entre a União de Blocos e a Câmara. A última ocorreu em outubro. Entre os dirigentes de blocos, a ansiedade é grande, pois as agremiações sequer contam com uma nova ajuda por parte da Embaixada do Brasil, que, no carnaval deste ano, liberou 5 mil euros (R$ 33 mil) para os desfiles. Para tentar dar uma institucionalidade maior às negociações com a Câmara, os blocos solicitaram uma carta do Ministério da Cultura do Brasil. Em uma das passagens por Lisboa, a ministra Margareth Menezes ficou de apoiar o movimento carnavalesco. “Essa carta está sendo intermediada pela embaixada”, diz Cauê.