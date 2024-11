UTAO propõe limitar número de propostas entregues pelos partidos no OE

Dividir a discussão do Orçamento do Estado (OE) em duas fases, limitar drasticamente os “cavaleiros orçamentais” e reforçar a assistência técnica especializada aos deputados. Estas são algumas das 11 recomendações que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sugere para tornar a discussão do OE mais eficaz, mais transparente e com menos desperdício de recursos. A lista consta num relatório da unidade publicado a 14 de Novembro e a UTAO tem esperança que sirva de inspiração a uma revisão da Lei de Enquadramento Orçamental.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt