Rangel anuncia novo estatuto da carreira diplomática e assegura vinculação às decisões do TPI

TPI emitiu um mandado de captura contra Netanyahu. Ministro dos Negócios Estrangeiros lembra que Portugal está vinculado a estas decisões e que as autoridades “executarão essa sentença” se for caso.

O Governo aprovou um novo estatuto da carreira diplomática. O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que, esta sexta-feira, acompanhou o ministro da Presidência na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, realizado extraordinariamente no Palácio das Necessidades. Paulo Rangel lembrou ainda que Portugal está vinculado às decisões do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de captura contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e que as autoridades nacionais "executarão essa sentença" se for caso disso.

Na quinta-feira, o TPI anunciou que emitiu mandados de captura TPI contra Benjamin Netanyahu, o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant e contra o líder do Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (também conhecido como Mohammed Deif), que Israel acredita ter morto, mas cuja morte não foi ainda confirmada.

Questionado pelos jornalistas sobre esta decisão, o ministro dos Negócios Estrangeiros vincou que Portugal "cumpre as suas obrigações internacionais" e está "vinculado" às decisões do Tribunal Penal Internacional. Por isso mesmo, as "autoridades que em Portugal têm capacidade, executarão essa sentença se houvesse alguma circunstância em que isso fosse necessário fazer", garantiu o chefe da diplomacia portuguesa, considerando, no entanto, que "haver uma equivalência entre o Hamas e Israel" é "desajustado".

Por outro lado, Paulo Rangel anunciou que o Conselho de Ministros que, esta sexta-feira decorreu no Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aprovou o novo estatuto da carreira diplomática, que não era alterado há 26 anos.

Entre as alterações, que foram acordadas com a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, destacam-se a actualização salarial, de forma faseada e gradual e a criação da figura do embaixador itinerante.

De acordo com o governante, o embaixador itinerante estará sediado em Lisboa e acreditado em três capitais. A criação desta figura permite "racionalizar recursos" e manter uma presença "activa" em países onde Portugal não tem condições de abrir uma embaixada.

Já o ministro da Presidência anunciou a aprovação de 136 milhões de euros de despesa para o dispositivo aéreo de combate a incêndios rurais. A aprovação permite ao executivo acelerar a contratação dos meios aéreos, que serão colocados à disposição das autoridades.

António Leitão Amaro foi questionado sobre a proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 do PS, que prevê um extra aumento das pensões em 2025, ter aprovação garantida com os votos favoráveis da esquerda e a abstenção do Chega.

“Registamos mais uma aliança de voto entre o segundo e terceiro maiores partidos", disse o ministro, referindo-se aos socialistas e ao Chega. "Os seus eleitores dirão se votaram para essa coligação”, ironizou.

Defendendo que o Governo é "espectador" nas votações na especialidade, Leitão Amaro reiterou que o espaço para manter o excedente orçamental de 0,3% é "limitado". "Fizemos o alerta para a importância do equilíbrio orçamental", sinalizou o governante, acrescentando que a "visão" do executivo para um "aumento sucessivo do poder de compra dos pensionistas" é "responsável".