Pedro Nuno Santos diz que ainda não é o momento para o PS decidir sobre presidenciais

Pedro Nuno Santos afirmou esta sexta-feira que este ainda não é o momento para o PS tomar decisões sobre os candidatos presidenciais, considerando que qualquer declaração "poderia ser mal interpretada", pelo que deve moderar a palavra sobre estas eleições.

Em declarações transmitidas pela RTP, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre o anúncio feito na noite de quinta-feira pelo antigo secretário-geral do PS António José Seguro, que assumiu estar a ponderar uma candidatura a Presidente da República.

"Nós não estamos ainda nessa fase neste momento. Todas as personalidades – nomeadamente da área do PS, mas não só – que desejem ou estejam a ponderar ser candidatos terão ainda o seu tempo para fazer isso. O PS terá o seu tempo para tomar decisões", respondeu.

Reiterando que o PS vai apoiar um candidato, mas que "ainda não chegou esse momento", o líder socialista defendeu que qualquer declaração sua sobre presidenciais "poderia ser mal interpretada".

"Como secretário-geral do PS, devo moderar a minha palavra sobre as presidenciais", disse.

Sobre António José Seguro, o líder socialista considerou que "é um grande quadro do PS, o país conhece-o e os militantes do PS têm muito apreço por ele".

Em entrevista à TVI/CNN na quinta-feira à noite, na qual quebrou um longo silêncio de cerca de uma década, António José Seguro foi questionado sobre se estava a ponderar uma candidatura a Belém nas próximas presidenciais, depois de o líder do PS, Pedro Nuno Santos, ter referido o seu nome entre as possibilidades para essa corrida eleitoral.

"Está tudo em aberto. Neste momento estou a ponderar", admitiu.

Segundo António José Seguro, depois dessas declarações de Pedro Nuno Santos, várias pessoas vieram ao seu contacto, mas ressalvou que a decisão é sua e em conversa com a sua família, não apresentando qualquer data para a anunciar.

Em entrevista também à TVI/CNN no início do mês de Outubro, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, seria um "bom candidato" a Presidente da República, mas que António José Seguro, António Vitorino ou Ana Gomes também são outros bons nomes.

Já esta sexta-feira, Francisco Assis, dirigente e eurodeputado do PS, disse que à Rádio Observador que apoiará António José Seguro numa eventual corrida às eleições presidenciais de 2026. ​“Se, porventura, António José Seguro entender candidatar-se à Presidência da República contará com o meu apoio", afirmou Francisco Assis, dizendo esperar que "a direcção do PS apoie a candidatura" do ex-líder socialista.