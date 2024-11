Caso Sócrates vai morrer mal

Nos dez anos que se passaram desde a sua detenção, José Sócrates interpôs, pelo menos, 52 recursos no Tribunal da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça.

Dez anos depois de ter mandado deter o antigo primeiro-ministro José Sócrates sem ter ainda conseguido submetê-lo a julgamento, a justiça começa a fartar-se dos expedientes usados pelo antigo governante para paralisar o processo baptizado como Operação Marquês. Ainda vai este processo dar em alguma coisa?

