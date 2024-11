Assis apoia Seguro às presidenciais “sejam quem forem os outros candidatos”

Francisco Assis, dirigente e eurodeputado do PS, apoia António José Seguro numa eventual corrida às eleições presidenciais de 2026, independentemente de poderem vir a existir outros candidatos. O apoio, tornado público na Rádio Observador, surge depois de o ex-líder socialista ter admitido estar a "ponderar" candidatar-se a Belém.

“Se, porventura, António José Seguro entender candidatar-se à Presidência da República contará com o meu apoio", afirmou Francisco Assis, que explica que o apoio "não é por eliminação" em relação aos outros candidatos, mas "por convicção". E que espera que "a direcção do PS apoie a candidatura" do ex-líder socialista.

Apesar de ter concorrido à liderança do PS contra Seguro, Assis considera que o ex-secretário-geral "tem as características adequadas para o exercício da função" e que "é um fortíssimo candidato, não só à esquerda", mas até no "centro-direita". "É um homem moderado, ponderado, com um conhecimento profundo da realidade nacional e internacional, com uma capacidade de diálogo muito grande", afirma, reiterando que o apoiará "sejam quem forem os outros candidatos".

Questionado sobre se o PS poderá ficar dividido entre candidatos, Assis considera que "o PS só ficou dividido quando não tinha candidato ou tinha e recusava esse candidato e promovia outros". "O PS desvalorizou a Presidência da República no ciclo político anterior", defende, considerando que foi "puro oportunismo político" que levou a que o PS apoiasse Marcelo Rebelo de Sousa e "ostracizasse a candidatura de Ana Gomes".

Já no actual ciclo, sob a liderança de Pedro Nuno Santos, Assis garante que "vai haver uma posição clara" do PS sobre os candidatos à Presidência porque o actual líder "não se esconde, não opta pelo calculismo primário".

António José Seguro admitiu candidatar-se às presidenciais numa entrevista à TVI e à CNN Portugal, nesta quinta-feira à noite, afirmando que "está tudo em aberto" e que está a “ponderar" uma candidatura porque "várias pessoas" o contactaram depois de Pedro Nuno Santos o ter incluído na lista de potenciais candidatos a Presidente da República apoiados pelo PS.

Numa entrevista à TVI e à CNN Portugal, há cerca de um mês, o líder do PS considerou que Mário Centeno "é um bom nome", mas disse também que existem "muitos outros nomes" que "são bons candidatos": "Augusto Santos Silva também é um nome muito importante, António Vitorino, António José Seguro, Ana Gomes...”, salientou.

O PÚBLICO já tinha noticiado que Seguro está a avaliar uma candidatura e que a declaração de Pedro Nuno Santos causou mal-estar entre os apoiantes de Mário Centeno às presidenciais.