António José Seguro: o regresso nada inocente do presidenciável

Esteve dez anos a acompanhar a situação política do país ao longe e regressa agora para ser comentador semanal da CNN Portugal numa rubrica intitulada Liberdade. Com um regresso em grande: depois de, "sensibilizado", ter ouvido Pedro Nuno Santos colocá-lo na lista de possíveis candidatos a Belém em 2026, António José Seguro admite que está a "ponderar" se entra ou não na corrida e atira uma decisão para 2025.

