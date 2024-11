Este ano, a Web Summit trouxe-nos a boa nova do Chat GPTuga, para preservar “o nosso idioma” e “a nossa cultura ao serviço da inovação”, segundo Montenegro. A preocupação do efeito dos chamados Large Language Models (LLM) nas línguas minoritárias foi discutida em fora como o Global Digital Summit, do Banco Mundial, ou o Fórum Económico Mundial. A nossa língua não é minoritária nem está em risco de morte iminente; contudo, o português do Brasil é dominante na Internet e nos LLM. Acrescem questões ligadas à segurança da utilização de soluções externas em setores críticos da administração pública, que utilizam dados sensíveis dos indivíduos e até relativos à soberania nacional.

