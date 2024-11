Fim de semana com luzes de Natal nas ruas de Lisboa, teatro, shows e literatura. Aproveite!

Qual é a boa do finde? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro para este fim de semana.

O frio em Portugal não está tão intenso quanto em outras partes da Europa, mas os casacos se fazem necessários. O ano de 2024 já tem ares de despedida, com a inauguração da iluminação de Natal.

Lisboa sai na frente com as luzes enfeitando a cidade já partir deste sábado. No Porto, será preciso esperar mais uma semana. A árvore na Avenida dos Aliados só será inaugurada no dia 30. Em Braga e em Funchal, no dia 1º de dezembro.

Existe previsão de chuva no domingo, no caso de Lisboa. No Norte, o aguaceiro será mais forte. Mas isso não impede uma saidinha de casa, seja para ir ao teatro, a um show ou para passear pelas cidades para tomar um caldo verde, comer um cozido ou apreciar as castanhas assadas. O coletivo Monobloco, com seu samba de raiz, faz uma única apresentação nesta sexta-feira no Porto.

O cantor pernambucano Johnny Hooker está em Portugal para algumas apresentações. Neste sábado, ele sobe ao palco em Braga, no Festival Literário Utopia. No dia 29 de novembro, estará no Baile Amor, no Music Station. O artista está comemorando 20 anos de carreira. Entre seus sucessos, estão Volta, da trilha do filme Tatuagem, e Amor Marginal, da novela Babilônia.

Os jardins do Palácio Baldaya, em Benfica, tem a segunda edição da Feira Nacional de Vinil, sábado e domingo, das 10h às 20h. Depois de um longo período de declínio, o vinil voltou a ser descoberto e reeditado nos últimos anos. Muitos tiraram os discos das caixas que estavam nas garagens e devolveram a um lugar de destaque nas salas. Estrada de Benfica 701A.

Na Livraria da Travessa, na Rua da Escola Politécnica 46, tem o lançamento do livro Sodomita, do escritor brasileiro Alexandre Vidal Porto. Um romance que nos leva ao século XVII para nos confrontar com os preconceitos de hoje.

Sexta-feira 22 de novembro

Quem está em Portugal e daqui segue para mais seis países europeus é o coletivo brasileiro Monobloco, que se apresenta no Porto, no Hard Club, às 21h. Essa é a primeira turnê do grupo pela Europa. O Monobloco visita toda a diversidade musical brasileira, de Alceu Valença ao samba, do pop contemporâneo de Lulu Santos aos clássicos de Jorge Ben Jor e Tim Maia, passando pela Bahia e pelo funk carioca, numa apresentação que traz um pouco de todo o Brasil. Vários shows já estão com ingressos esgotados e datas extras foram anunciadas nessa turnê.

Na Livraria Travessa, às 19h tem o lançamento do livro Sodomita, de Alexandre Vidal Porto, publicado pela Tinta da China. O livro mescla história e fábula, partindo de uma investigação histórica e de personagens reais, como Luís Delgado, violeiro português natural de Évora, que chegou em Salvador, no Brasil, degredado por sodomia, um código para homossexualidade, um dos crimes mais hediondos no Portugal inquisitorial do século XVII.

Em território baiano, Delgado se reinventa como comerciante, assume um casamento de fachada e não deixa de se entregar a deleites carnais com rapazes que cruzam o seu caminho. A história não fica presa a uma época antiga e trata de questões até hoje relevantes, como preconceito, opressão, prazer, desejo e o direito de existirmos como somos. A livraria fica na Rua da Escola Politécnica, 46, Lisboa.

Estreia, em Portugal, o novo filme de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, que abrirá o Porto/Post/Doc, às 21h15, no Batalha — Centro de Cinema, Porto. Neste longa, a realizadora brasileira expõe a interseção alarmante entre religião e política no Brasil, revelando a forma como o movimento evangélico desempenhou um papel crucial na ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

O filme oferece uma visão inédita dos bastidores do poder, acompanhando figuras como o presidente Lula, o ex-presidente Bolsonaro e o influente bispo Silas Malafaia. A película mostra a crescente influência dos líderes religiosos na política brasileira e a forma como a visão deles sobre o fim dos tempos molda as estratégias e decisões. Confira a programação do evento aqui. O Porto/Post/Doc segue até 30 de novembro, tendo como espaços centrais o Batalha, o Passos Manuel, o Planetário do Porto e a Casa Comum — Reitoria da UP.

Sábado 23 de novembro

A previsão é de que as luzes de Natal em Lisboa se acendam por volta das 18h30. A inauguração da árvore na Praça do Comércio virá acompanhada de um espetáculo de luz e som e de um concerto com a convidada Áurea. Já está rolando o Rossio Christmas Market, o que anima mais a Zona da Baixa de Lisboa. Quase 2 milhões de lâmpada de baixo consumo enfeitarão 45 locais da capital até o Dia de Reis, 6 de janeiro. No decorrer de dezembro, haverá vários concertos pela cidade.

Em Braga, segue até domingo o Festival Literário Utopia, com conversas, workshops, sessões com escolas, passeios literários e espetáculos. O cantor brasileiro Johnny Hooker faz concerto a partir das 21h30, no Teatro Circo. Nesse link veja a programação desses últimos dias do festival.

No Teatro da Trindade Inatel, está em cartaz a peça Marilyn, Por Trás do Espelho, em que a atriz Anna Sant’ana traça um perfil da icônica atriz Marilyn Monroe, que vai muito além do glamour da grande estrela, apresentando ao público um ser humano cheio de complexidades e traumas por trás do mito. O espetáculo relembra momentos como o Happy Birthday para o presidente Kennedy e a famosa cena do vestido branco do filme O Pecado Mora ao Lado. Fica em cartaz até o dia 22 de dezembro, de quarta a domingo, sempre às 19h.

Domingo, 24 de novembro

No Espaço Cultural Palácio Baldaya, ocorre a segunda edição da Feira Nacional de Vinil. O evento, que tem o dobro de expositores em relação à primeira edição, é uma oportunidade colecionadores buscarem os discos que faltam e comprarem novos lançamentos da indústria fonográfica. Das 10h às 20h, na Estrada de Benfica 701A. Veja a matéria de Nuno Pacheco, no Ípsilon, que informa que a feira passará a ser trimestral.

O grupo Viva o Samba volta ao Espaço Mirari, em Alcântara, Lisboa. A roda de samba concentra energia positiva e um grupo de cantores e músicos. No repertório, 100 anos de samba, desde o início do século 20, até os dias atuais. A partir das 16h. Nos intervalos, a animação fica com o DJ Swingueiro.

A cervejaria Gulden Draak, Casa da Cerveja, inaugurada em 2023, conta com 50 tipos de cerveja na pressão, variada carta de petiscos e refeições. No almoço, há opções de carne, peixe, frango e pratos vegetarianos. Durante a madrugada, os mais pedidos são os hambúrgueres, pregos e sandes. Rua Andrade Corvo, 29A, Lisboa. De segunda a quinta e domingo, da 12h à 1h da manhã. Nas sextas e sábados, até as 2h da madrugada.