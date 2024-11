Orbán convida Netanyahu a viajar até Budapeste, Milei prepara memorando com Israel

Há um desalinhamento entre os aliados do bloco ocidental em relação ao mandado de detenção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Apesar de serem subscritores do Tratado de Roma que instituiu o Tribunal Penal Internacional (TPI), a Hungria e a Argentina preparam-se para não cumprir a decisão. Nos EUA, país que não integra o TPI, republicanos e democratas uniram-se na condenação do mandado. Já a Alemanha não se compromete com a execução da decisão, embora afirme respeitar o Tribunal.

