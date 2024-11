Há escalada na Ucrânia, “mas não estamos mais perto da III Guerra Mundial”

A Rússia atacou a Ucrânia há 1000 dias. A data celebra-se na mesma altura em que Joe Biden surpreendeu meio mundo ao autorizar a Ucrânia a utilizar em território russo os famosos ATACMS. O primeiro ataque com estes mísseis, feitos nos EUA, que têm um alcance de até 300 quilómetros, aconteceu na terça-feira e na quarta-feira as forças de Kiev usaram os Storm Shadows, de fabrico britânico. O que significa isto para o futuro do conflito no Leste da Europa?

A Força Aérea da Ucrânia acusa, entretanto, a Rússia de ter lançado um míssil intercontinental contra a Ucrânia nesta quinta-feira. Isto acontece poucos dias depois de Putin ter actualizado a doutrina nuclear da Rússia. O que podemos realmente esperar do lado da Rússia em relação ao que vai acontecer?

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.