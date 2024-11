O dia em que o Partido Democrata abriu portas às nomeações de Trump

Em 2013, o Partido Democrata, então em maioria no Senado, mudou as regras para a aprovação das nomeações presidenciais, que antes necessitavam, na prática, de 60 votos em 100.

Quando o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a nomeação do congressista Matt Gaetz para chefiar o Departamento de Justiça, a notícia foi recebida com surpresa e incredulidade na bancada do Partido Republicano no Senado, onde as escolhas para os principais cargos na Casa Branca têm de ser aprovadas por um mínimo de 51 votos. "Isto não estava no meu cartão de bingo. Esta nomeação não é para ser levada a sério", disse a senadora republicana Lisa Murkowski, do Alasca — uma centrista que fez fracassar, em 2017, uma iniciativa de Trump para derrubar a reforma dos seguros de saúde implementada por Barack Obama.