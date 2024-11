Coreia do Sul diz que Rússia forneceu equipamento de defesa aérea à Coreia do Norte

Conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul diz que Rússia forneceu mísseis anti-aéreos e equipamento de defesa aérea em troca do envio de tropas para para apoiar Moscovo na Ucrânia.

O conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Shin Won-sik, avançou esta sexta-feira, 22 de Novembro, que a Rússia forneceu à Coreia do Norte mísseis anti-aéreos e equipamento de defesa aérea em troca do envio de tropas para apoiar Moscovo na guerra contra a Ucrânia.

Numa entrevista à emissora sul-coreana SBS, transmitida na sexta-feira, Shin afirmou que a Rússia tinha dado à Coreia do Norte apoio económico e tecnológico militar, quando lhe perguntaram o que Pyongyang poderia ganhar com o envio das suas tropas para a Rússia. O responsável respondeu que o país recebeu equipamentos para reforçar o seu fraco sistema de defesa aérea.

Pyongyang também parece ter recebido tecnologia militar da Rússia para apoiar o programa de satélites norte-coreano, após a sua tentativa falhada para lançar um satélite espião no início deste ano, disse ele.

Os legisladores sul-coreanos afirmaram esta semana que cerca de 10.900 soldados norte-coreanos tinham sido enviados para Kursk como parte das unidades aéreas e marítimas da Rússia que enfrentam as forças ucranianas. Algumas destas unidades já participaram em combates.