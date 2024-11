Obras no Bairro da Tapada e nas Eirinhas, no Porto, deverão estar concluídas em 2026

As obras no Bairro da Tapada e nas Eirinhas, no Porto, num investimento de cerca de oito milhões de euros, arrancaram este mês e deverão estar concluídas em 2026, adiantou a câmara municipal. Em comunicado, a autarquia referiu que, no total, vão ser construídas e reabilitadas 73 habitações municipais: 25 no Bairro da Tapada e 48 nas Eirinhas. A construção das 48 casas, num valor de cerca de cinco milhões de euros, deverá estar concluída no último trimestre de 2026, revelou.

Este investimento é "integralmente comparticipado" pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do programa 1.º Direito. Entretanto, desde terça-feira que a instalação de uma parte do estaleiro de obra passou a condicionar a baia de estacionamento do lado poente da Rua Gisberta Salce Júnior, entre a Rua das Eirinhas e a Travessa de Gomes Leal, especificou.

Já a empreitada de requalificação do Bairro da Tapada, na zona das Fontainhas, visa a reabilitação profunda das áreas habitacionais - contemplando a criação de 25 habitações - e o aumento e melhoramento dos espaços comuns deste edificado. A previsão é que estes trabalhos estejam concluídos durante o segundo trimestre de 2026.

"Aos actuais moradores do bairro, temporariamente realojados pela Domus Social em habitações municipais, é garantido o direito de regresso, conforme referido pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, por ocasião da sessão de apresentação do projecto", sublinhou.

Em 2018, a Câmara do Porto comprou o bairro da Tapada por um milhão de euros para garantir a função social do edificado e dos contratos de arrendamento existentes, accionando o direito de preferência e de modo a travar a especulação imobiliária naquele local. Em média, entre 2004 e 2024, o Município do Porto - através da Domus Social - investiu cerca de 17,5 milhões de euros por ano na requalificação dos bairros da cidade. Nos últimos 10 anos, esse investimento aproximou-se dos 200 milhões de euros, um valor que representa, aproximadamente, 58% do montante global aplicado, concluiu.