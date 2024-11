Localizado corpo de mulher desaparecida no incêndio que destruiu pensão no Porto

O corpo foi localizado entre os escombros do fogo que na quarta-feira causou ainda sete desalojados, na Rua de Cimo de Vila, no centro histórico do Porto.

O corpo da mulher que estava desaparecida na sequência do incêndio que na quarta-feira deflagrou numa pensão do centro do Porto foi hoje localizado entre os escombros, adiantou o comandante dos Sapadores do Porto. Em declarações aos jornalistas junto à pensão afectada pelo fogo, Carlos Marques referiu que o corpo foi localizado às 16h por uma equipa dos Sapadores.

O fogo, que foi dado como extinto pelas 18h de quarta-feira, causou sete desalojados, quatro dos quais já foram realojados por meios próprios e três pela Segurança Social. Na sequência do fogo houve dois feridos por inalação de fumos, nomeadamente duas mulheres, de 40 e 89 anos. A mulher de 40 anos foi assistida no local, já a de 86 foi transportada para o hospital.

Além da pensão de três andares, onde funcionava no rés-do-chão um restaurante, foram ainda afectados os dois edifícios contíguos. O edifício do lado esquerdo estava devoluto e o edifício do lado direito era um alojamento local sem condições de habitabilidade.