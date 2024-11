Na indústria automóvel, mudar não é uma escolha; é uma questão de sobrevivência

Os próximos anos apontam para mudanças revolucionárias no sector da mobilidade, com algumas marcas a mostrarem-se mais bem preparadas do que outras.

Durante mais de um século, a indústria automóvel acelerou toda no mesmo sentido. E, fora uma ou outra surpresa, cada emblema ocupava o seu lugar no enorme puzzle que descreve o sector. No entanto, à medida que o cerco às emissões aperta e a electrificação abre a porta a novos players, mais dedicados à tecnologia do que propriamente à engenharia automóvel, tudo aponta para que estejamos à beira de uma revolução que irá mexer estruturalmente com todo o mercado.