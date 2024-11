Há um constante movimento por detrás de cada produto de beleza

Há produtos que não mudam desde o dia em que foram criados, outros que vêem as suas fórmulas actualizadas e outros ainda que mudam constantemente. Tudo isto se faz em nome do consumidor.

A indústria da beleza está em constante movimento, mesmo quando vende produtos que nunca, mas nunca viram as suas fórmulas alteradas. Se a fórmula é a mesma, certamente que a embalagem e a comunicação foram actualizadas. Outros há que fazem questão de anunciar que as fórmulas foram melhoradas ou mesmo modificadas para se adequarem àquilo que a ciência foi descobrindo, quer sobre os ingredientes, quer sobre a pele ou o cabelo. O objectivo, dizem as marcas, é corresponder às exigências dos consumidores que, nos últimos anos, se tornaram mais rigorosos e apelam cada vez mais à sustentabilidade, do produto e da embalagem. Tudo isto leva a que, por detrás de cada produto de rosto, de corpo ou de cabelo, existam laboratórios e equipas a pensar num consumidor que não querem perder.