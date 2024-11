Em família, do reino de Perlim a Uma Aventura no Palácio da Pena

As cenas de Rosa, Minha Irmã Rosa, O Bolero de Ravel trocado por miúdos, as brincadeiras de AlfabetO’Neill e festas com ciência, puzzles e arquitectura são outras das ideias na agenda.

PASSEIOS

Perlim

23 de Novembro a 5 de Janeiro

Berço do encantamento e casa dos fiéis sonhadores, o parque temático infantil dedicado à tradição natalícia volta a cumprir a cartilha da Terra dos Sonhos na Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira e nos seus arrabaldes.

Nesta edição, a par da duração prolongada até Janeiro, o evento faz gala de um novo trunfo: uma Parada dos Sonhos, que vai para as ruas do centro histórico, todos os sábados e domingos de manhã (pelas 10h45).

No mapa das “perlinices” estão também o castelo da Fada Piri, Capitão Sonho e os seus piratas, uma Lapónia à medida, teatro, música, o circo Poseidon do Evolution Circus, escalada, arvorismo, slide, carrosséis, rampa de bóias, uma playzone da Lego, o comboio natalício, experiências com água, espectáculos de fogo-de-artifício, um Mercado de Natal no Largo do Rossio e uma pista de gelo para deslizar e “sentir a magia do Inverno” nos pés.

O parque está aberto de sexta a domingo, das 13h30 às 19h (excepto 29 de Novembro), e também nos dias 23, 26 e 30 de Dezembro e 2 de Janeiro. A entrada diária no Perlim custa entre 7,50€ e 8,50€ (crianças dos três aos 12 anos, entre 6,50€ e 7,50€); a pulseira geral está disponível por 16€.

TEATRO

Rosa, Minha Irmã Rosa

23 e 24 de Novembro

O romance de Alice Vieira é levado às tábuas pelo TEP - Teatro Experimental do Porto. Encenado por Gonçalo Amorim no ano em que se assinalam os 45 anos da obra literária, segue a estrutura de diário, acompanhando a vida de Mariana e os seus conflitos internos, causados pelo nascimento da irmã Rosa.

Paralelamente, e à boleia dos 50 anos do 25 de Abril, pode ver-se uma exposição interactiva, desenhada à medida da petizada e com curadoria de Nelson Mateus, que revisita a época e o processo de transição para a democracia.

Sábado, às 21h30, e domingo, às 16h, no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery (segunda e terça, com sessões para escolas às 10h30 e 14h30). Bilhetes de 5€ a 7,50€. M/6

Vamos para Bremen

24 de Novembro

No Ponto C - Cultura e Criatividade de Penafiel vai a palco uma peça inspirada no conto Os Músicos da Cidade de Bremen dos Irmãos Grimm.

Apontada a bebés e crianças até aos seis anos, segundo a encenação de Paulo Lage, conta a história de quatro animais (um burro, um cão, um gato e um galo) que sonham tornar-se músicos e que têm na união e na amizade o seu maior poder. Para ver no domingo, às 10h e às 11h, na Casa da Caturra. A entrada custa 8€.

MÚSICA

Concertos Promenade: O Bolero

24 de Novembro

No Coliseu Porto Ageas, vai a palco o último Concerto Promenade do ano. Convida as famílias a descobrir a obra mais famosa do compositor francês Maurice Ravel, estreada na Ópera de Paris, em 1928.

“Uma simples melodia que se multiplica insistentemente num pungente crescendo orquestral”, assim descreve a sinopse, para escutar em ambiente descontraído, com as notas da Orquestra Sinfónica da ESMAE e do convidado José António Barros, os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário de Sara Botelho. A batuta está nas mãos de Cesário Costa. Domingo, às 11h, com bilhetes de 8€ a 14€.

Alto! Excesso de Velocidade

24 de Novembro

No Teatro das Figuras, em Faro, a ideia é “saber qual a maior velocidade que uma orquestra pode atingir”. Pondo a destreza dos músicos de parte – revela a sinopse que “nos seus dias bons, os músicos da Orquestra do Algarve chegam a tocar 12 notas por segundo!” –, importa que as pautas façam sentido e que a velocidade se transmita pela música. Ao piano está Richard Rait; Martim Sousa Tavares dirige. Domingo, às 12h, com bilhetes a 5€. M/6

FESTAS

Aniversário da Casa da Arquitectura

22 a 24 de Novembro

O sétimo aniversário da Casa da Arquitectura é assinalado com três dias de actividades gratuitas, para todas as idades, no Quarteirão da Real Vinícola, em Matosinhos.

Visitas guiadas, oficinas, conversas, performances, um concerto do arquiCoro da FAUP, o II SHIFT - Seminário Internacional de Arquitectura e Sustentabilidade e a mostra Made in Portugal da Mor Design são algumas das coordenadas do programa, que presta ainda tributo ao arquitecto e urbanista Nuno Portas (n.1934).

Torneio Puzzles.pt – Educa

22 a 24 de Novembro

À pequena vila termal do Luso acorrem os fãs dos puzzles. A terceira edição do evento, organizada pela Puzzles.pt em parceria com a Educa Borras, a freguesia de Luso e o Município da Mealhada, alinha provas individuais e em equipa, para miúdos e graúdos, mas também convívios e a montagem partilhada de um puzzle com 12 mil peças. Acontece no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo; mais informações e regulamentos detalhados aqui.

Dia Nacional da Cultura Científica

24 de Novembro

A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro contribui para a festa com um programa norteado pelo tema Saúde. Um workshop de animação stop motion, o espectáculo de arte e ciência Stem Cells Rock!, os laboratórios Faz a tua pasta de dentes e Gomas saudáveis, e uma mesa-redonda compõem o alinhamento, para maiores de três anos e com entrada gratuita (é recomendada inscrição prévia em fabrica.cienciaviva@ua.pt).

Foto Laboratório de gomas saudáveis DR

OFICINAS

AlfabetO’Neill

23 de Novembro

Integrada no Ciclo O’Neill, que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) pôs em marcha para assinalar o centenário do nascimento de Alexandre O’Neill, a oficina convoca os mais novos a fazer desenhos com letras e a brincar com o alfabeto “mesmo sem o saber ler”. Aqui há letras “com pernas altas, esticadinhas, outras baixas e de barriga redonda”, sem esquecer as “que gostam de estar sozinhas e outras que preferem andar de mão dada”.

Sábado, às 10h30, com bilhete a 10€ (criança + adulto). Inscrições em bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt ou 215 939 107.

EXPOSIÇÃO

Uma Aventura

16 de Novembro a 31 de Dezembro

A Abegoaria do Parque da Pena, em Sintra, é o cenário escolhido para acolher a exposição que assinala os 42 anos da colecção de livros infanto-juvenis Uma Aventura, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. O lugar não é um acaso: serviu de inspiração ao volume Uma Aventura no Palácio da Pena, editado em 1997.

Com curadoria de Nelson Mateus, a exposição apresenta “uma linha do tempo com as 67 capas, em grande formato, dos livros publicados até hoje”, revela a Parques de Sintra, sem esquecer as respectivas curiosidades. Aberta todos os dias, das 9h às 19h, tem entrada gratuita, sujeita à compra de bilhete para o Parque da Pena (10€).

Vem complementada com uma série de visitas temáticas ao Parque e Palácio da Pena, inspiradas na colecção literária: Uma Aventura no Palácio da Pena (dias 23 e 24 de Novembro; 1, 7 e 8 de Dezembro, às 18h30, por 14€); e A Maleta das Escritoras (reservada a escolas).