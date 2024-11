Um cego perdeu um sapato ao entrar no metro. Um estranho descalçou-se para lhe devolver o equilíbrio

Há uma história no Reddit que está a atrair a atenção de milhares de pessoas e que resultou numa caça ao homem: quem é que ficou descalço para salvar um cego no metro de Londres?

A fotografia de um jovem descalço, não identificado, no metro londrino foi publicada no Reddit e lançou uma espécie de caça ao homem, depois do autor da publicação explicar a situação inusitada: tratava-se de alguém que, sem hesitar, se descalçou para que um cego, que perdeu o seu sapato ao entrar para a composição, pudesse continuar a caminhar com equilíbrio.

“Hoje, um cego tentou entrar no comboio em Kings Cross (…) e tropeçou. Alguns de nós, que estávamos no comboio, ajudámos o senhor a encontrar um lugar. Quando o homem se sentou, apercebeu-se de que lhe faltava um sapato. Escorregou entre a plataforma e o comboio.” Os restantes passageiros ainda tentaram avisar o maquinista, mas a mensagem não passou e o sapato ficou para trás.

Foi então que, conta o utilizador do Reddit, que se identifica como Samwiseknows, “este herói absoluto, sem hesitar, tirou o sapato e deu-o ao cego”. E conclui: “Quero partilhar isto com outras pessoas e fazê-las saber que há pessoas incríveis no mundo! O mundo é um bom lugar, só precisamos de fazer a nossa parte!”

A história acabou por chegar à imprensa britânica e, escreve o Metro, as redes sociais estão “à caça” deste “herói absoluto” — é que, para preservar a identidade do bom samaritano, que não sabia estar a ser fotografado, Samwiseknows tapou o rosto do jovem na imagem partilhada.

"Ele estava preocupado com o seu sapato. Então este tipo tirou o dele e disse ‘toma o meu’. Foi um acto de bondade que mostrou realmente que as pessoas são boas e que, sobretudo, tentamos cuidar uns dos outros", resumiu Samwiseknows ao jornal britânico.