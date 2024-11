Camila de Inglaterra continua a sentir-se doente e volta a cancelar agenda

Aaron Chown/Pool via REUTERS

A rainha Camila de Inglaterra cancelou a sua presença num evento, agendado para esta sexta-feira à noite, uma vez que continua a sentir alguns sintomas relacionados com a infecção respiratória que lhe foi diagnosticada no início deste mês, informou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Camila, de 77 anos, era esperada no Royal Albert Hall para assistir ao Royal Variety Performance, com o marido, o rei Carlos, cuja presença no espectáculo de beneficência continua a estar confirmada.

“A rainha continua a sentir alguns sintomas pós-virais persistentes, pelo que os médicos aconselharam que, depois de uma semana atarefada de compromissos, sua majestade deve dar prioridade ao descanso”, disse o porta-voz.

A rainha foi forçada a desistir dos seus compromissos planeados para a primeira semana de Novembro por causa de uma infecção do trato respiratório inferior. Uma semana depois, a mulher de Carlos III regressou ao trabalho, organizando uma recepção em Clarence House para os autores pré-seleccionados para o Booker Prize, durante a qual disse estar “a recuperar”, embora tenha admitido que “estas coisas demoram sempre algum tempo a desaparecer”.

Já nesta quarta-feira, Camila deslocou-se à Universidade de Londres para receber um doutoramento honoris causa,​ “pelos esforços excepcionais” feitos para a promoção da literatura e da literacia nos últimos 20 anos, tendo, no dia seguinte, recebido no Palácio de Buckingham os vencedores do concurso de literatura para a Commonwealth.