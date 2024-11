Há várias décadas que o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovestky reflecte sobre o individualismo e o consumismo, oscilando entre A Nova Era do Kitsch, A Era do Vazio ou A Sagração da Autenticidade. O luxo fica no movimento entre todas estas expressões e tem vindo a adaptar-se a novas realidades, defende o pensador ao PÚBLICO. “O luxo representa um sonho materialista que se espalhou por toda a sociedade, porque mesmo os pobres sonham com o luxo.”

