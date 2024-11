Maior parte do impacto será sentido só em 2026, motivo pelo qual o Governo prevê que a receita do imposto ainda cresça 620 milhões no próximo ano.

Seja qual for a proposta aprovada na votação do Orçamento do Estado (OE) na especialidade, a redução do IRC no próximo ano (de 21% para 20% ou 19%) poderá ter um impacto na receita fiscal já em 2025, apesar de a declaração do IRC de 2025 só acontecer em 2026.