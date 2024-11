CP e Fertagus juntas na defesa da “responsabilidade” e “profissionalismo” dos maquinistas

“Os maquinistas da CP são profissionais de reconhecida competência, diligência e responsabilidade, cumprindo rigorosamente todas as normas de segurança e demonstrando, diariamente, o compromisso da empresa com um transporte ferroviário seguro e eficiente”. Esta é a resposta da transportadora ferroviária pública, enviada por escrito ao PÚBLICO, a um pedido de comentário sobre o pré-aviso de greve do SMAQ, marcado para o próximo dia 6 de Dezembro, depois das palavras do ministro Leitão Amaro sobre este tema.

