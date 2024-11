Bosch planeia reduzir 5550 postos de trabalho, maioria é na Alemanha

A companhia Bosch, líder mundial de equipamentos automóveis, anunciou esta sexta-feira que prevê suprimir 5550 postos de trabalho a nível mundial, principalmente na Alemanha, devido a dificuldades no mercado de veículos novos.

Na lista de empregos afectados pelos novos cortes, 3850 serão na Alemanha, nomeadamente nas fábricas de Hildesheim (Norte do país) e de Schwäbisch Gmünd (Sul). Esta redução do número de postos de trabalho decorrerá essencialmente até 2030.

"A produção mundial de veículos vai estagnar este ano em cerca de 93 milhões de unidades, pode mesmo diminuir em relação ao ano anterior", explicou o grupo alemão em comunicado, citado pela Lusa. Na Europa, "o sector de actividade concorre com fornecedores que, pela sua produção em países onde a estrutura de custos é mais reduzida, têm vantagens evidentes", acrescentou o grupo alemão.

Contactada, fonte oficial do grupo Bosch em Portugal declinou adiantar eventuais consequências em território nacional. Em resposta escrita ao PÚBLICO, afirmou: "É muito cedo para adiantar mais informações, uma vez que as negociações estão apenas a começar." Acrescentou ainda: "Outros detalhes fazem parte das discussões com os representantes dos colaboradores e, por conseguinte, não podemos fazer quaisquer declarações concretas nesta fase."

Questionada sobre o número actual de trabalhadores afectos a empresas do grupo Bosch em Portugal, e qual a sua evolução nos últimos anos, a mesma fonte oficial adiantou apenas que "a Bosch emprega pouco mais de 7000 colaboradores em Portugal (dados referentes a 31 de Dezembro de 2023)".

A Bosch detém três unidades industriais em Portugal: em Aveiro, Ovar e Braga. No site oficial português, o grupo contabiliza em dois mil milhões de euros as vendas realizadas neste mercado, em 2022.

Já ontem, a Reuters noticiara que o grupo iria reduzir os turnos, e consequentemente a remuneração, de 450 empregados nas suas unidades na Alemanha, a partir da próxima Primavera. Estes trabalhadores, cujos contratos previam que trabalhassem 38-40 horas por semana, passarão a trabalhar apenas 35 horas por semana a partir de 1 de Março, disse o porta-voz à Reuters.

A Bosch já tinha anunciado vários cortes de empregos em todo o mundo nos últimos meses, afectando cerca de 7000 postos de trabalho no total, particularmente na divisão automóvel, da qual obtém quase dois terços das suas receitas, mas também nos sectores de ferramentas e electrodomésticos.