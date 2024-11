Sporting de João Pereira mostra-se nesta sexta-feira na Taça de Portugal

Alvalade acolhe nesta sexta-feira (20h45, RTP1), com assinalável expectativa, o “novo” Sporting de João Pereira, técnico que se estreia ao leme da equipa principal frente ao Amarante, emblema da Liga 3 e “padrinho” circunstancial do sucessor de Ruben Amorim em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de uma dezena de dias atípicos, dominados pela pausa nas competições de clubes, com as selecções a esvaziarem o balneário dos “leões”, e já com o Arsenal ao virar da esquina da quinta ronda da Champions, João Pereira só ontem reuniu todo o grupo num treino de peso relativo no que diz respeito à estratégia para o confronto com o Amarante.

As primeiras verdadeiras escolhas de João Pereira terão, pois, de aguardar pela visita dos “gunners”, até porque os habituais titulares terão de gerir todo o esforço e desgaste das viagens dos últimos dias ao serviço das respectivas selecções.

Álvaro Madureira, treinador do Amarante, sabe que poderá defrontar um Sporting diferente do que domina com autoridade a Liga e até a Champions, sem que isso se traduza em facilidades: “Vamos desfrutar, procurar ter bola quando for possível, com a ousadia de promover os jogadores, pelo que a estratégia não será só defender”, disse em conferência de imprensa.

No Sporting, com João Pereira ainda a aguardar o UEFA Pro, coube ao treinador adjunto Tiago Teixeira a tarefa de responder a questões como a da mudança de liderança e, eventualmente, de estilo do futebol “leonino”.

“Copiar estilos é impossível. Mas seria um erro alterar uma equipa com estas dinâmicas. Porém, pouco a pouco verão diferenças”.