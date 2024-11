Portugal defronta Dinamarca nos quartos-de-final da Liga das Nações

Portugal vai enfrentar a Dinamarca nos quartos-de-final da Liga das Nações. A selecção das "quinas" foi uma das cabeças de série deste sorteio, depois de ter vencido o Grupo A1 sem qualquer derrota. Como cabeça de série, Portugal jogará o primeiro jogo desta eliminatória fora de portas, a 20 de Março de 2025. Apenas três dias depois, a eliminatória será decidida em Portugal.

Os "quartos" da Liga das Nações vão ter vários jogos grandes, com vida dificultada para algumas das selecções favoritas à vitória. A Espanha vai defrontar os Países Baixos, a França jogará contra a Croácia e a Itália mede forças com a Alemanha.

Na teoria, Portugal conseguiu escapar aos adversários potencialmente mais fortes, mas terá de ultrapassar a Dinamarca, segunda classificada no grupo que contava com a Espanha, actual campeã europeia em título. Caso o consiga fazer, pode encontrar nas "meias" Itália ou Alemanha.

O sorteio da fase final desta competição decorreu nesta sexta-feira, 22 de Novembro, em Nyon, na Suíça. Para os quartos-de-final, Portugal podia ter sido emparelhado com Itália, Países Baixos ou Dinamarca, segundos classificados nos grupos A2, A3 e A4, respectivamente. A Croácia não podia ser novamente adversária da selecção nacional nesta fase, por ter feito parte do grupo A1 com Portugal.

Onde se realizará a fase final da Liga das Nações? Isso está ainda por definir: depois das meias-finais, o país de uma das quatro equipas que se mantêm na prova será escolhido para ser o anfitrião dos três últimos jogos, as duas meias-finais e a final. Em 2019, na edição inaugural desta competição, foi Portugal a receber a prova. O Estádio do Dragão, no Porto, foi o palco escolhido para a final, com Portugal a levar de vencida os Países Baixos por uma vitória por 1-0.

Esta é a primeira vez que a Liga das Nações terá quartos-de-final. No formato antigo, a qualificação na fase de grupos dava acesso directo à final four da competição.

Os duelos Gilbratar-Letónia e o Malta-Luxemburgo são os destaques do sorteio das divisões inferiores. Já no playoff de promoção/despromoção, há um duelo entre eslovacos e eslovenos, um Arménia-Geórgia e ainda um Kosovo-Islândia.

Turquia-Hungria, Ucrânia-Bélgica, Áustria-Sérvia e Grécia- Escócia são os emparelhamentos na categoria de manutenção/ascensão.