Nuno Borges: “Não estou à procura de ultrapassar o João Sousa”

Foi um ano em cheio para Nuno Borges. O tenista da Maia obteve os seus melhores resultados no circuito profissional, com destaque para a conquista do primeiro título no ATP Tour, após vencer o campeoníssimo Rafael Nadal na final de Bastad, presenças nos oitavos-de-final em dois torneios do Grand Slam (Austrália e US Open) e subiu ao 30.º lugar do ranking, além de ter revalidado o título em Phoenix, um dos cinco mais cotados do Challenger Tour, circuito a que só deverá regressar esporadicamente. Ao terminar a época no 33.º lugar da hierarquia mundial, Borges acredita que pode fazer melhor em 2025 e ir mais longe no ranking e nos torneios mais importantes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt