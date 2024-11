MALVA estende um manto azul com Mimi Froes, a anunciar um segundo álbum para 2025

Um ano passado sobre a edição do seu primeiro álbum, vens ou ficas, lançado em Outubro de 2023, MALVA anuncia esta sexta-feira com uma nova canção, manto azul, um segundo álbum para 2025. Desta vez, MALVA (nome artístico de Carolina Viana) selou uma parceria com Mimi Froes, assinando ambas a letra e a música da canção. “Conversámos sobre muita coisa, numa busca por pontos em comum”, diz ela no texto que acompanha o lançamento do single e do videoclipe. “Não foi d