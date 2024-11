Desta vez, o Porto/Post/Doc explora o pavilhão da entropia

A 11.ª edição do festival de cinema do real, que se estende desta sexta-feira até dia 30, abre com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, e traz um filme imperdível sobre a designer Eileen Gray.

Perguntar-se-á: o que tem Claude Lelouch a ver com o Porto/Post/Doc, cuja 11.ª edição tem início esta noite no Batalha Centro de Cinema e se prolongará até dia 30 (estendendo-se ao Passos Manuel e ao Planetário do Porto)? Digamos que nada, a não ser "um perfume de fim do mundo" — título de uma canção da banda sonora de Uns… e os Outros, a saga familiar que se tornou o maior êxito do cineasta francês no nosso país. E o filme com que o festival de cinema do real do Porto escolheu abrir a edição 2024 chama-se… Apocalipse nos Trópicos. Para já não dizermos que o programa deste ano inclui uma secção com o título A Europa Não Existe, Eu Estive Lá...