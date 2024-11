Música no Coração deixa Super Bock Super Rock 30 anos depois

O próximo Super Bock Super Rock, decano dos festivais portugueses, marcará uma nova era na sua história. Na edição em que completará 30 anos (a estreia aconteceu em 1995, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa), a organização não estará, pela primeira vez, a cargo da Música no Coração, promotora dirigida por Luís Montez.

A notícia foi avançada pelo Observador, ao qual Montez confirmou que, chegado ao fim o contrato que unia a marca cervejeira e a promotora, não houve convite daquela para a sua renovação. Não foram adiantados os motivos para o fim da longa parceria, que incluía também, por exemplo, o Super Bock Em Stock, festival de Inverno disseminado por várias salas do centro de Lisboa e que, 16 anos após a primeira edição, não se realizará em 2024.

Também a rádio SBSR, detida pela Música no Coração e cuja associação ao festival Super Bock Super Rock era assinalada desde logo no nome com que foi baptizada, deixou de emitir em Setembro, após a venda da frequência à Medialivre, detentora de títulos como Correio da Manhã, Record, Negócios ou Sábado – a Correio da Manhã Rádio iniciou este mês as suas emissões.

O PÚBLICO tentou contactar Luís Montez, sem sucesso. Fonte da Super Bock, por sua vez, promete para breve novidades da empresa quanto ao futuro do festival.

Tendo passado por várias localizações e formatos ao longo dos anos – Passeio Marítimo de Alcântara, Parque Tejo ou, mais recentemente, Parque das Nações e o Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, onde teve lugar a edição deste ano —, o Super Bock Super Rock foi um dos eventos que abriu caminho para a era moderna dos festivais em Portugal, a par, por exemplo, do Sudoeste, também organizado pela Música no Coração e que teve primeira edição dois anos depois, em 1997.

A próxima edição do Super Bock Super Rock, tal como anunciado no site do festival, decorrerá de 17 a 19 de Julho de 2025.