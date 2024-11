Kendrick Lamar lança novo álbum de surpresa: está aí GNX

Sem aviso prévio, o rapper norte-americano Kendrick Lamar lançou esta sexta-feira um novo álbum, chamado GNX. Jack Antonoff, figura omnipresente da pop actual, co-produz 11 das 12 músicas de um disco que surge meses depois de Lamar ter protagonizado um braço-de-ferro musical com o canadiano Drake — as duas estrelas trocaram várias diss tracks, nome dado, no calão inglês habitualmente utilizado no hip-hop, a canções de provocação, insulto ou desrespeito.

As diss tracks de Lamar — como Not like us, sucesso significativo em cujo vídeo entra o basquetebolista DeMar DeRozan, atleta natural da cidade californiana de Compton (tal como Kendrick) que na década passada protagonizou épocas de alto nível ao serviço dos Toronto Raptors (clube da cidade de Drake e do qual o cantor e rapper é um célebre apoiante) — não constam do alinhamento, totalmente inédito.

Uma das canções é intitulada Heart pt. 6, que, como o título sugere, é o sexto tema de uma série cujas origens remontam já a 2010. No auge da contenda de há meses, Drake lançou um tema chamado The heart pt. 6, mas Lamar vem agora reclamar aquilo que é seu de direito.

GNX surge dois anos após o álbum duplo Mr. Morale & the Big Steppers, que conta com a participação de figuras que vão do seu primo Baby Keem a Sampha, de Ghostface Killah à cantora Beth Gibbons, dos Portishead. É o sexto álbum daquele que é, muito provavelmente, o rapper mais aclamado da sua geração.