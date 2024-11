Fim-de-semana na TV: Dinastias animais, danças com Pite e O Mar Sem Fim

CINEMA

Grace de Mónaco

Cinemundo, sábado, 13h30

A 67.ª edição do festival de Cannes abriu com este biopic de Olivier Dahan (La Vie en Rose, A Minha Canção de Amor) sobre Grace Kelly (1929-1982), a actriz de Hollywood que se tornou realeza. Nicole Kidman assume o papel titular. Tim Roth, Paz Vega, Frank Langella, André Penvern e Jeanne Balibar também fazem parte do elenco.

Wild Wild West

SyFy, sábado, 21h30

Um cientista importante aparece morto no longínquo faroeste, decapitado por um estranho artefacto. O agente especial (e inventor de mecanismos estranhos) Artemus Gordon (Kevin Kline) é quem descobre o corpo e é destacado para o caso. Mas é obrigado a trabalhar com James West (Will Smith), um antigo herói da Guerra Civil que só se entende com a sua pistola. Barry Sonnenfeld dirige esta comédia-western em estilo steampunk, também com Kenneth Branagh, Salma Hayek, Ted Levine e M. Emmet Walsh.

Caminhos Magnétykos

RTP2, sábado, 23h33

Humilhação, desilusão e desespero no caleidoscópio surreal de um Portugal distópico. É o actor Dominique Pinon a dar vida a Raymond, um fotógrafo e autor de banda desenhada francês que se radica em Lisboa a seguir ao 25 de Abril. A história é contada por Edgar Pêra, mais uma vez a partir da escrita de Branquinho da Fonseca, de onde o realizador já tinha tirado Rio Turvo e O Barão. Ney Matogrosso, Alba Baptista, Paulo Pires, Albano Jerónimo e Manuel João Vieira são outros actores convocados.

O Estranho Caso de Benjamin Button

Cinemundo, domingo, 19h45

A partir do conto de F. Scott Fitzgerald, David Fincher filma a peculiar história de um homem que nasce com 80 anos e vai regredindo na idade. O filme ganhou três dos 13 Óscares para que foi nomeado. Além de Brad Pitt no papel principal, conta com Cate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Jason Flemyng e Elias Koteas.

As Virgens Suicidas

TVCine Edition, domingo, 20h20

Todos os rapazes da vizinhança estão apaixonados pelas irmãs Lisbon: Therese (Leslie Hayman), Mary (A.J. Cook), Bonnie (Chelse Swain), Cecilia (Hanna R. Hall) e Lux (Kirsten Dunst). Demasiado protegidas pelos pais, são um mistério e um sonho. Mas sobre elas parece pairar também uma espécie de maldição. Ao embalo da doce e etérea melancolia dos Air, descobrimos a sua história e o mito que ficou depois delas. Foi com este filme marcante do fim da década de 1990 que Sofia Coppola se estreou na realização de longa-metragem.

A Comédia de Deus

AXN Movies, domingo, 21h10

João César Monteiro recupera o personagem criado em Recordações da Casa Amarela para protagonizar mais um filme corrosivo e irónico, que lhe valeu o prémio do júri do Festival de Veneza de 1995. João de Deus é agora mestre e gerente de uma gelataria de Lisboa, para a qual inventa diversas especialidades.

SÉRIE

Ao Largo

RTP1, domingo, 12h11

A estação pública repõe, nas manhãs de domingo, a comédia que estreou no Verão de 2023. Gravita em torno de um pai de quatro filhos, herdeiro de um negócio de olaria onde se fazem santos, cujo caminho se cruza com uma mulher que trabalhava para um criminoso. Ambos estão em fuga: ele, dos credores; ela, do patrão que a persegue.

O argumento é de Gonçalo Pereira e Marta Pais Lopes; a realização, de Hugo Xavier e Bruno Oliveira. No elenco figuram Renato Godinho, Mikaela Lupu, Joaquim Monchique, Heitor Lourenço, Sandra Faleiro, Aldo Lima e Luís Aleluia (1960-2023) numa das suas últimas aparições.

DOCUMENTÁRIOS

Portugal, Uma História Natural

RTP1, sábado, 9h57

Estreia. Anunciada pela RTP como “uma viagem única pelo coração selvagem de Portugal”, vai do continente às regiões autónomas “contemplar uma diversidade imensa e comportamentos surpreendentes”. As imagens foram captadas ao longo de quatro anos, “com o objectivo maior de divulgar e conservar este magnífico património natural”, assinala o autor e realizador, Daniel Pinheiro. Cada episódio, a ritmo semanal, é dedicado a uma região, a começar pela “natureza inóspita e impressionante” do Norte.

Dinastias

Odisseia, domingo, 16h

Estreia. Com a chancela da BBC, o timbre do já lendário David Attenborough e um palmarés cheio de prémios (BAFTA incluído), foca-se numa espécie por episódio: chimpanzé, pinguim-imperador, leão, mabeco e tigre. Em enredos capazes de superar a ficção, “veremos líderes a combater rivais pela coroa, famílias destruídas por desavenças e progenitores que arriscam a vida para proteger as crias”, assegura o Odisseia. Para ver aos domingos.

DANÇA

Body and Soul: Crystal Pite

RTP2, sábado, 22h01

Mais de 40 bailarinos interpretam esta criação da coreógrafa Crystal Pite – a segunda para a Companhia de Ópera de Paris – onde o tema do luto é explorado em “ondas de palavras e gestos que formam uma narrativa secreta”, explica a sinopse. Um “dueto entre corpo e alma” vai subindo de tom e, ao som dos prelúdios de Chopin, expondo “os desejos e impulsos conflitantes que desafiam a unidade de cada um de nós”.

TEATRO

Espero por Ti no Politeama

RTP1, sábado, 22h51

Uma “revista-cabaré-e-pontapé” de Filipe La Féria. Foi assim que a descreveu ao PÚBLICO na altura da estreia, em Maio de 2021, depois da dureza que foi, para toda a sua equipa, atravessar as constrições da pandemia. “É uma sátira a este país, em que nos podemos rir de todas as desgraças que nos acontecem – e são muitas”, explicava. “Mas o riso é resistência”, acrescentava.

No elenco surgem Vanessa, FF, Filipa Cardoso, Filipe Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade e Jonas Cardoso, entre muitos outros. Os alvos da paródia vão de Cristina Ferreira a Madonna, passando pelo “gangue do tio Sócrates”. O público respondeu com lotações esgotadas.

MÚSICA

O Mar Sem Fim

RTP2, domingo, 23h43

Registo da estreia absoluta da oratória O Mar sem Fim no Panteão Nacional (Lisboa), no início deste mês. A obra foi composta por Daniel Schvetz com Os Lusíadas como inspiração, em homenagem a Vasco da Gama e Luís Vaz de Camões, a propósito dos 500 anos da morte do navegador e do nascimento do poeta. É o próprio Schvetz quem dirige os 11 instrumentistas e cantores que a interpretam.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Estrela da Amadora

RTP1, sábado, 20h40

A quarta eliminatória da Taça de Portugal prossegue com o encontro do clube das águias – recordista com 26 troféus – e o adversário da I Liga Estrela da Amadora. O jogo é transmitido em directo do Estádio da Luz (Lisboa).

INFANTIL

Os Super-Heróis da Selva (VP)

Panda, sábado, 15h

Maurice é um pinguim com ares de tigre, fundador de um grupo de super-heróis. Durante muito tempo – por acção destes valentes ou pura coincidência? – a harmonia reinou no seu habitat. O grande problema surge quando um coala malfeitor decide destruir toda a selva africana. David Alaux realiza esta adaptação da série animada ao cinema. A versão dobrada em português conta com vozes de três dos D.A.M.A.

Pinóquio: A História Verdadeira (VP)

Nos Studios, domingo, 8h40

O filme de animação realizado pelo russo Vasiliy Rovenskiy (A Grande Viagem) aborda o clássico escrito pelo italiano Carlo Collodi numa perspectiva diferente da habitual. A narrativa acompanha a vida de Pinóquio a bordo do circo ambulante liderado pelo mal-intencionado Mangiafuoco, depois de fugir de Gepeto e antes de se tornar um menino de verdade.

Mavka - A Alma da Floresta (VP)

Cinemundo, domingo, 12h40

Quando os olhos de Mavka, a alma da floresta proibida, poisam pela primeira vez em Lucas, um jovem camponês e flautista talentoso, ela apaixona-se perdidamente. O amor é recíproco, mas ele encontra-se ali a mando da cruel Kylina, cujos planos podem pôr em causa o equilíbrio entre o mundo dos humanos e o das criaturas mágicas. Realizada pelos ucranianos Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban, esta animação baseia-se numa peça escrita pela celebrada poetisa Lesya Ukrainka.