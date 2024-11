Em 2025 o D. Maria II regressa a Lisboa, perseguindo a utopia

Com as obras no Rossio ainda em curso, o Teatro Nacional não deixa o resto do país, mas fixa-se no Teatro Variedades e nos Jardins do Bombarda. Com Cristina Carvalhal, Marco Mendonça, Teatro Praga...

Depois de um primeiro momento de reaproximação a Lisboa durante o ciclo Abril Abriu, no contexto da celebração do cinquentenário da Revolução e da democracia em Portugal, 2025 será o ano em que o Teatro Nacional D. Maria II volta a estar presente na capital ao longo de toda a temporada. Inevitabilidade ditada pelas obras de requalificação (que ainda se prolongarão, devendo a reabertura da sala ocorrer apenas no final do primeiro trimestre de 2026), o fecho temporário do edifício histórico, no Rossio, catapultou o teatro para uma verdadeira dimensão nacional, com a presença em 94 municípios do país em 2023, numa operação que, entre espectáculos, acções de formação, projectos com as comunidades, co-produções e debates se estendeu ainda a boa parte de 2024.